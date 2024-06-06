В Польше скандал из-за наказания пограничников, которые стреляли в столкновении с мигрантами

В Польше поднялся скандал после того, как стало известно о наказании военных, задействованных в охране границы с Беларусью, за применение огнестрельного оружия во время противостояния с мигрантами.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В среду стало известно, что нескольких военных, задействованных в охране границы с Беларусью, отстранили от исполнения обязанностей и предъявили им обвинения в превышении полномочий и создании угрозы для жизни. Обвинения касаются событий, произошедших в конце марта-начале апреля.

Информацию об инциденте первым опубликовал портал Onet. По изложенной версии событий, группа мигрантов пересекла границу и выстрелы в воздух не остановили их. Тогда военные из состава 1-й Варшавской механизированной бригады начали стрелять в землю. Примерно 43 выстрела попали в забор. Мигранты в конце концов отступили за линию границы.

Реклама:

Однако после этого действия военных начала расследовать польская военная полиция. По словам одного из военных, с которыми общались журналисты, трех человек из его подразделения "увели в наручниках, словно преступников". Против двух начали производство, впоследствии их выступили из-под стражи. Собеседник СМИ возмущался тем, что непосредственное командование прилагало мало усилий для того, чтобы защитить их в этой ситуации.

После огласки отреагировал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Задержание военных, которые открывают предупредительный огонь по мигрантам, которые на них нападают – это неприемлемо. Действия военной полиции в отношении задержанных требуют объяснения. Солдаты, которые на страже безопасности государства, должны быть уверены в том, что законодательно защищены", – заявил министр.

Как известно, в последнее время ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась, столкновения мигрантов с пограничниками происходят регулярно.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал ограничение доступа к пограничной зоне после того, как в конце мая в районе села Дубичи Церковные пограничника ранили ножом.

В то же время в приграничных с Беларусью общинах критикуют планы в нынешнем виде, поскольку от этого могут существенно пострадать доходы местных бизнесов, в частности тех, которые зарабатывают на туризме в Беловежской Пуще.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава подготовит информационную кампанию, направленную на жителей стран, откуда мигранты чаще всего попадают на белорусско-польскую границу, чтобы они не верили рассказам о "легком пути в ЕС".

Читайте также: Лукашенко атакует Польшу: как Туск будет преодолевать новый миграционный кризис.