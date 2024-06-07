Словаччина заплатить компенсації громадянам, яким затримали паспорти через "аншлаг" у сервісі

Словаччина виплатить компенсації великій групі людей, яким затримали виготовлення паспорта для подорожей через "аншлаг" у сервісі перед подорожчанням цієї послуги.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Цьогоріч у Словаччині з квітня відбулося суттєве збільшення зборів за виготовлення паспортів для подорожей: до 50 євро замість 33 євро для дорослих, з 13 до 20 євро для дітей віком 6-12 років і з 8 до 12 євро – для молодших 6 років.

Дізнавшись про зміни за кілька місяців до того, багато людей кинулися подавати заявки до запровадження нових цін, що спричинило "аншлаг" у сервісі в перші місяці 2024 року.

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Як наслідок, такі громадяни зекономили, але багатьом довелося чекати готовий документ набагато довше, аніж визначений законом стандартний 30-денний термін і максимальний 60-денний, тому що система не могла впоратися з таким навантаженням.

Врешті в МВС пояснили, що ця категорія громадян має право на компенсацію за надмірне очікування у розмірі збору за виготовлення документа. Серед таких людей і редакторка Aktuality, яка чекала свого паспорта 60 днів. Компенсацію пропонуватимуть під час видачі готового документа, без додаткових заявок.

Раніше повідомляли, що стримінговий сервіс Netflix вирішив повернути частині підписників із Австрії від 20 до 30 євро через здорожчання вартості підписки у 2019-2020 роках після того, як австрійська влада пригрозила платформі судовим розбором.

Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів України продовжив дію проєкту, який дозволяє ДП "Документ" приймати заяви для оформлення документів за кордоном.