Словакия заплатит компенсации гражданам, которым задержали паспорта из-за "аншлага" в сервисе

Словакия выплатит компенсации большой группе людей, которым задержали изготовление паспорта для путешествий из-за "аншлага" в сервисе перед подорожанием этой услуги.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

В этом году в Словакии с апреля произошло существенное увеличение сборов за изготовление паспортов для путешествий: до 50 евро вместо 33 евро для взрослых, с 13 до 20 евро для детей в возрасте 6-12 лет и с 8 до 12 евро – для младших 6 лет.

Узнав об изменениях за несколько месяцев до того, многие люди бросились подавать заявки до введения новых цен, что вызвало "аншлаг" в сервисе в первые месяцы 2024 года.

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Как следствие, такие граждане сэкономили, но многим пришлось ждать готовый документ гораздо дольше, чем определенный законом стандартный 30-дневный срок и максимальный 60-дневный, потому что система не могла справиться с такой нагрузкой.

В конце концов в МВД объяснили, что эта категория граждан имеет право на компенсацию за чрезмерное ожидание в размере сбора за изготовление документа. Среди таких людей и редактор Aktuality, которая ждала своего паспорта 60 дней. Компенсацию будут предлагать при выдаче готового документа, без дополнительных заявок.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix решил вернуть части подписчиков из Австрии от 20 до 30 евро из-за подорожания стоимости подписки в 2019-2020 годах после того, как австрийские власти пригрозили платформе судебным разбором.

Напомним, в начале июня Кабинет министров Украины продлил действие проекта, который позволяет ГП "Документ" принимать заявления для оформления документов за рубежом.