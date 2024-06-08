В Латвии, Словакии и на Мальте началось голосование на выборах в Европарламент

Еще три страны ЕС, Латвия, Мальта и Словакия, выбирают в субботу депутатов в Европарламент.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Латвии голосование проходит с 8.00 до 20.00. Стране предстоит отправить в Брюссель 9 депутатов, а на места в Европарламенте претендуют 16 партий и политических объединений: всего 271 кандидат.

Граждане Латвии, а также других стран ЕС, внесенные в местный Реестр избирателей, могли проголосовать на выборах в Европарламент предварительно: в прошлый понедельник, четверг и пятницу. По данным Центральной избирательной комиссии Латвии, правом проголосовать досрочно на выборах воспользовались 128 938 избирателей или 8,37% имеющих право голоса.

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Мальтийские избиратели также сегодня идут на избирательные участки, чтобы избрать шесть членов Европейского парламента и сотни местных советников.

Избирательные участки открылись в 7 утра и закроются в 10 вечера. Избиратели должны иметь при себе документ, удостоверяющий право голоса, чтобы иметь возможность проголосовать.

Депутатов в Европарламент в субботу выбирают и в Словакии. Избирательные участки в стране открылись в 7:00 утра. Выбирать кандидатов можно до 22:00. 22 партии и одна коалиция участвуют в европейских выборах.

Словаки выбирают 15 депутатов Европарламента и выборы проходят через три недели после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо.

Напомним, в пятницу 7 июня жители Чехии и Ирландии начали голосование на выборах в Европейский парламент. В Чехии голосование продолжается и в субботу.

Во второй половине дня субботы голосование начнется также в Италии. Италия, как и остальные страны ЕС, также будет голосовать в воскресенье.

Голосование уже прошло в Нидерландах. Там, по данным экзитпола, партия антиукраинского Герта Вилдерса вышла на второе место. Этот результат означает значительный успех для политсилы, поскольку она не имела ни одного места на предыдущих выборах в Европарламент, а теперь ей прогнозируют семь.

Недавний прогноз Politico показал, что после выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии.

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