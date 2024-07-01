В Германии полицейские застрелили иранца, который набросился на них с ножом

На юге Германии в воскресенье мужчина с ножом на железнодорожном вокзале напал на трех полицейских и умер после того, как полиция выстрелила в него.

Об этом говорится в заявлении немецкой полиции, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в баварском городе Лауф-ан-дер-Пегниц неподалеку от Нюрнберга.

Сначала 34-летний мужчина – гражданин Ирана – нацелился на полицейскую машину, а когда офицеры вышли из нее, напал на них с ножом.

Реклама:

Мужчина скончался на месте инцидента, несмотря на то, что ему оказали первую медицинскую помощь. Сотрудники полиции не пострадали.

Отдел уголовных расследований Швабаха в сотрудничестве с прокуратурой Нюрнберга-Фюрта начал расследование с целью выяснения предпосылок инцидента.

Железнодорожная станция была ограждена до завершения уголовного расследования.

Напомним, 27-летний выходец из Афганистана вечером 14 июня напал с ножом на нескольких человек в городе Вольмирштедт, одна из жертв погибла.

11 июня во Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.

Перед тем в городе Мангейм выходец из Афганистана набросился с ножом на ультраправых политиков, в результате нападения погиб полицейский. В Германии после этого заговорили об упрощении депортации иммигрантов, которые могут представлять угрозу для безопасности.