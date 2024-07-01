Партія експрем’єра Болгарії запропонувала сформувати уряд меншості 

Партія колишнього прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова запропонувала в понеділок сформувати уряд меншості, намагаючись покласти край тривалій політичній нестабільності.

Про це повідомляє RFE/RL, пише "Європейська правда".

Невдовзі після того, як 1 липня президент Болгарії Румен Радев звернувся до правоцентристської коаліції ГЄРБ-СДС ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та Союз демократичних сил) з проханням сформувати новий уряд, партія подала свою пропозицію щодо кабінету меншості на чолі з колишнім спікером парламенту Росеном Желязковим.

Запропонований кабінет, в якому переважають колишні міністри ГЄРБ і представники нинішнього тимчасового уряду, буде представлений на розгляд парламенту. Для прийняття пропозиції необхідна проста більшість голосів.

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Партія ГЄРБ отримала 68 мандатів у 240-місному парламенті на виборах 9 червня, що стали шостими за останні три роки.

Партія "Рух за права і свободи" (ДПС), яка має 46 мандатів у парламенті, заявила, що голосуватиме за запропонований уряд.

Борисов закликав коаліцію "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (ПП-ДБ), яка має 39 місць і була партнером ГЄРБ у коаліційному уряді, що розпався в березні, підтримати новий уряд.

У коментарях 1 липня Борисов і Желязков підкреслили, що запропонований уряд може бути недовговічним і зосередиться на нагальних питаннях, зокрема, на прийнятті бюджету.

"Наразі ми не говоримо про програму управління на чотири роки. Ми говоримо про конкретну політику, яка може заспокоїти політичну дискусію", – сказав Желязков. "Найголовніше – це стабілізація державних фінансів і непохитність нашої європейської перспективи", – продовжив він.

Після виборів у квітні 2023 року в Болгарії було сформовано спільний уряд за підтримки прозахідної, реформістської ПП-ДБ та ГЄРБ. Вони домовилися про 18-місячний уряд з ротацією прем'єр-міністрів: спочатку Ніколай Денков від ПП-ДБ, а через дев'ять місяців уряд мала очолити Марія Габріель від ГЄРБ.

Денков пішов у відставку 5 березня, щоб дозволити ГЄРБ очолити уряд протягом наступних дев'яти місяців, як і було домовлено. Але Габріель не змогла сформувати уряд, а 27 березня Денков також відхилив запрошення Радева спробувати сформувати кабінет міністрів.

Після того, як популістська партія "Є такий народ" відхилила запрошення спробувати сформувати уряд, було підготовлено ґрунт для голосування 9 червня.

Тимчасовий уряд на чолі з прем'єр-міністром Дімітаром Главчевим був приведений до присяги 9 квітня після призначення Радевом.

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