Партия экс-премьера Болгарии предложила сформировать правительство меньшинства

Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова предложила в понедельник сформировать правительство меньшинства, пытаясь положить конец длительной политической нестабильности.

Об этом сообщает RFE/RL, пишет "Европейская правда".

Вскоре после того, как 1 июля президент Болгарии Румен Радев обратился к правоцентристской коалиции ГЕРБ-СДС ("Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил) с просьбой сформировать новое правительство, партия подала свое предложение по кабинету меньшинства во главе с бывшим спикером парламента Росеном Желязковым.

Предложенный кабинет, в котором преобладают бывшие министры ГЕРБ и представители нынешнего временного правительства, будет представлен на рассмотрение парламента. Для принятия предложения необходимо простое большинство голосов.

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Партия ГЕРБ получила 68 мандатов в 240-местном парламенте на выборах 9 июня, ставших шестыми за последние три года.

Партия "Движение за права и свободы" (ДПС), которая имеет 46 мандатов в парламенте, заявила, что будет голосовать за предложенное правительство.

Борисов призвал коалицию "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ), которая имеет 39 мест и была партнером ГЕРБ в коалиционном правительстве, распавшемся в марте, поддержать новое правительство.

В комментариях 1 июля Борисов и Желязков подчеркнули, что предложенное правительство может быть недолговечным и сосредоточится на насущных вопросах, в частности, на принятии бюджета.

"Сейчас мы не говорим о программе управления на четыре года. Мы говорим о конкретной политике, которая может успокоить политическую дискуссию", – сказал Желязков. "Самое главное – это стабилизация государственных финансов и непоколебимость нашей европейской перспективы", – продолжил он.

После выборов в апреле 2023 года в Болгарии было сформировано совместное правительство при поддержке прозападной, реформистской ПП-ДБ и ГЕРБ. Они договорились о 18-месячном правительстве с ротацией премьер-министров: сначала Николай Денков от ПП-ДБ, а через девять месяцев правительство должна была возглавить Мария Габриэль от ГЕРБ.

Денков ушел в отставку 5 марта, чтобы позволить ГЕРБ возглавить правительство в течение следующих девяти месяцев, как и было договорено. Но Габриэль не смогла сформировать правительство, а 27 марта Денков также отклонил приглашение Радева попытаться сформировать кабинет министров.

После того как популистская партия "Есть такой народ" отклонила приглашение попытаться сформировать правительство, была подготовлена почва для голосования 9 июня.

Временное правительство во главе с премьер-министром Димитаром Главчевым было приведено к присяге 9 апреля после назначения Радева.

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