Испанский министр осудил активистов, брызгавших на туристов из водяных пистолетов

Министр туризма Испании осудил действия небольшой группы протестующих, которые на прошлых выходных распыляли воду из водяных пистолетов в Барселоне, выступая против влияния массового туризма на город.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Reuters.

Активисты прошли в субботу по центру города, скандируя лозунги вроде "Туристы, едьте домой".

Некоторые из них окружили рестораны и небольшую группу из менее чем десятка человек, которых они идентифицировали как иностранных туристов, и начали брызгать на них из водяных пистолетов.

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Thousands took to the streets of Barcelona over the weekend to protest overtourism, some armed with brightly colored water pistols that sent bewildered visitors fleeing restaurant patios, abandoning half-eaten meals.



The protesters carried signs reading, "Tourists go home.… pic.twitter.com/eG49FjHlUA – The Washington Post (@washingtonpost) July 9, 2024

Министр Жорди Эреу, ранее занимавший должность мэра Барселоны, заявил журналистам, что хотя действия демонстрантов заслуживают осуждения, международные СМИ преувеличили инцидент.

Активисты, которые не поддерживают засилье их городов туристами, все чаще устраивают протесты в Барселоне и других приморских городах, таких как Пальма-де-Майорка или Малага, утверждая, что приезжие повышают стоимость жилья и это приводит к тому, что местные не могут позволить себе жить в центре города.

Эреу считает, что туристический сектор необходимо регулировать и диверсифицировать, чтобы сделать его более устойчивым. Перераспределение доходов сектора и улучшение качества рабочих мест в туризме помогли бы уменьшить беспокойство, добавил он.

В своем манифесте платформа "Ассамблея районов за развитие туризма", которая организовала в Барселоне, призвала повысить налоги на туризм, уменьшить количество круизных терминалов и ввести ограничения на краткосрочное размещение туристов.

В прошлом месяце мэр Барселоны объявил, что город запретит сдачу квартир в аренду туристам до 2028 года, что стало неожиданно радикальным шагом.

По словам Эреу, регулирование может включать такие меры, как ограничение или даже ликвидация краткосрочной аренды и ограничение количества номеров в отелях, но это в основном зависит от местных и региональных властей.

По данным городского туристического мониторингового центра, в прошлом году Барселону посетили около 26 миллионов туристов. Население города составляет 1,7 миллиона человек.

Министерство туризма заявило, что в период с июля по сентябрь количество туристов, прибывающих в Испанию, выросло на 13% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, недавно правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей, которые чувствуют, что их вытесняют с рынка жилья.