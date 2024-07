Испанский министр осудил активистов, брызгавших на туристов из водяных пистолетов

Министр туризма Испании осудил действия небольшой группы протестующих, которые на прошлых выходных распыляли воду из водяных пистолетов в Барселоне, выступая против влияния массового туризма на город.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Reuters.

Активисты прошли в субботу по центру города, скандируя лозунги вроде "Туристы, едьте домой".

Некоторые из них окружили рестораны и небольшую группу из менее чем десятка человек, которых они идентифицировали как иностранных туристов, и начали брызгать на них из водяных пистолетов.

