У Франції нападник ножем поранив солдата, який патрулював Париж напередодні Олімпіади

Французький солдат отримав ножове поранення у понеділок біля великого залізничного вокзалу в Парижі, який перебуває в стані підвищеної безпеки за 11 днів до церемонії відкриття Олімпіади 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами столичної прокуратури, військовослужбовця госпіталізували з пораненням лопатки, загрози його життю немає. Нападника, чиї мотиви з'ясовують, арештували.

За фактом замаху на вбивство розпочали розслідування, сказали в прокуратурі. Наразі влада не підозрює тероризм як мотив, заявила національна антитерористична прокуратура.

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Військовий був одним із тисяч, які служать у силах внутрішньої безпеки Франції Sentinelle, створених для охорони важливих об'єктів після серії смертоносних ісламістських нападів у 2015 році. На них і раніше скоювали напади.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен повідомив у соцмережі X (Twitter), що солдат патрулював залізничний вокзал Gare de l'Est на сході Парижа.

На час Олімпіади, яка триватиме з 26 липня по 11 серпня, Париж щодня залучає близько 30 тисяч поліціянтів, а на церемонії відкриття Ігор на річці Сена їхня чисельність досягне 45 тисяч.

Близько 18 тисяч військовослужбовців також допомагають забезпечувати безпеку, зокрема тисячі розміщені у величезному спеціальному таборі, зведеному на околиці столиці Франції.

На початку липня французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.

У Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

У Франції до заходів безпеки також вирішили залучити військових із низки партнерських країн.