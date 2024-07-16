Во Франции нападавший ножом ранил солдата, патрулировавшего Париж накануне Олимпиады

Французский солдат получил ножевое ранение в понедельник возле большого железнодорожного вокзала в Париже, который находится в состоянии повышенной безопасности за 11 дней до церемонии открытия Олимпиады 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам столичной прокуратуры, военнослужащего госпитализировали с ранением лопатки, угрозы его жизни нет. Нападавшего, чьи мотивы выясняют, арестовали.

По факту покушения на убийство начали расследование, сказали в прокуратуре. Сейчас власти не подозревают терроризм как мотив, заявила национальная антитеррористическая прокуратура.

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Военный был одним из тысяч, которые служат в силах внутренней безопасности Франции Sentinelle, созданных для охраны важных объектов после серии смертоносных исламистских нападений в 2015 году. На них и раньше совершали нападения.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил в соцсети X (Twitter), что солдат патрулировал железнодорожный вокзал Gare de l'Est на востоке Парижа.

На время Олимпиады, которая продлится с 26 июля по 11 августа, Париж ежедневно привлекает около 30 тысяч полицейских, а на церемонии открытия Игр на реке Сена их численность достигнет 45 тысяч.

Около 18 тысяч военнослужащих также помогают обеспечивать безопасность, в том числе тысячи размещены в огромном специальном лагере, возведенном на окраине столицы Франции.

В начале июля французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.

В Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.

Во Франции к мерам безопасности также решили привлечь военных из ряда партнерских стран.