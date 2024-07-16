Австрия не будет бойкотировать министерские встречи в ЕС, чтобы наказать Венгрию

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что его страна не будет снижать уровень представительства на встречах Совета Европейского Союза под председательством Венгрии в ответ на нескоординированные внешнеполитические действия Виктора Орбана.

Слова Негаммера цитирует портал Heute, сообщает "Европейская правда".

Австрийский канцлер согласился, что своими действиями "Орбан нарушил табу, которое нужно обсуждать", но выступил против бойкота для наказания венгерского председательства в Евросоюзе.

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"Орбану нужно противостоять с его нескоординированным подходом, но не бойкотировать председательство в Совете ЕС. Не разговаривать друг с другом внутри ЕС – это худшее из всех решений", – считает он.

Поэтому, по словам Негаммера, министры австрийского правительства "продолжат участвовать в заседаниях председательства в Совете ЕС".

"Еврокомиссия и председательствующая в Совете ЕС страна должна решать конфликты путем диалога, а не путем призывов к бойкоту. Диалог является важнейшей предпосылкой для прогресса и совместных решений на каждом политическом уровне", – подытожил глава правительства Австрии.

Напомним, шесть стран ЕС решили бойкотировать министерские встречи на время председательства Венгрии в знак протеста против поведения венгерского премьера Виктора Орбана после его "миротворческих" визитов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Юридическая служба Евросоюза установила, что переговоры венгерского премьера с правителем России противоречат договорам ЕС.

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