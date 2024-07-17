Из-за пожаров закрыли крупный пограничный пункт между Грецией и Северной Македонией

Большой пограничный переход между Грецией и Северной Македонией, который является популярным среди туристов, закрыли в среду из-за пожаров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Министерство внутренних дел Северной Македонии заявило, что закрытие перехода между селом Богородица и греческим городом Евзони связано с пожарами.

"Мы призываем граждан не ехать в направлении границы, пока не будет объявлено, что пожар потушили и движение нормализовали", – говорится в заявлении ведомства.

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По данным полиции Северной Македонии, этот участок границы является популярным среди туристов, путешествующих в Грецию на автомобилях: в летний высокий сезон через него ежедневно проезжает до 20 тысяч человек.

В то же время греческая пожарная служба сообщила, что для борьбы с огнем мобилизовали 39 пожарных на 12 пожарных машинах и одном вертолете.

Местные СМИ сообщают, что территорию накрыл дым, в то время как десятки автомобилей, скорее всего, застряли со стороны Северной Македонии.

За последнюю неделю Северная Македония пострадала от ряда лесных пожаров, а власти пытаются сдержать огонь на фоне длительной жары с температурой более 40 градусов.

Ранее сообщалось, что ЕС привлек свой Механизм гражданской защиты в ответ на срочные просьбы о помощи в борьбе с сильными лесными пожарами от Северной Македонии и Болгарии.

Северная Македония получит в помощь один вертолет от Сербии, два вертолета от Словении, два самолета и один вертолет от Турции, а также один самолет из пожарного флота ЕС из Хорватии.

Напомним, перед тем стало известно, что на фоне пожаров, вызванных летней жарой, Северная Македония попросила о пожарных вертолетах, в частности, у Сербии.

В то же время Греция ограничила допуск туристов к всемирно известному Акрополю с полудня до 17:00 из-за экстремальной жары.