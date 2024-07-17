СМИ: Британия планирует увеличить помощь другим странам для борьбы с миграцией

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми планирует направить дополнительные расходы на внешнюю помощь на мероприятия, которые будут поощрять людей оставаться в своих странах, а не мигрировать в Великобританию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников агентства, 100 млн фунтов (130 млн долларов) сначала планируют направить на мероприятия, которые будут поощрять желающих попасть в Соединенное Королевство оставаться в своих странах или поселяться в странах, расположенных вдоль миграционного маршрута в Великобританию.

Пока непонятно, выделят ли эту сумму из существующего бюджета помощи, или это будут дополнительные расходы.

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Как отмечает Bloomberg, об этом могут объявить уже в четверг на саммите Европейского политического сообщества, которое организует новый британский премьер-министр от лейбористов Кир Стармер.

По данным источников, глава правительства, министры МИД Дэвид Лемми и МВД Иветт Купер также хотят объявить о заключении двусторонних соглашений со Словакией и Словенией для борьбы с бандами, занимающимися незаконной перевозкой людей, а также об усилении сотрудничества с агентствами ЕС, такими как Европол и Frontex.

Эти шаги являются частью усилий, направленных на то, чтобы остановить поток мигрантов в Соединенное Королевство – особенно тех, кто нелегально пересекает границу на небольших лодках из Франции, – который вырос до рекордного уровня во времена предыдущего правительства консерваторов.

Недавно новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что отказывается от противоречивого плана консерваторов по депортации искателей убежища в Руанду.

Центральным элементом иммиграционной политики консерваторов стал план депортации искателей убежища из Британии в Руанду, который должен сдерживать мигрантов. Он пока еще не вступил в силу.

Перед тем стало известно, что количество искателей убежища, которые попали в Великобританию на малых лодках через пролив Ла-Манш 18 июня, достигло максимума с ноября 2022 года.