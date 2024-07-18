Словакия не видит причин для бойкота председательства Венгрии в ЕС

Президент Словакии Петер Пеллегрини во время своего визита в Венгрию в четверг, 18 июля, подтвердил, что его страна не будет бойкотировать венгерское председательство в Совете Европейского Союза.

Об этом сообщает RTVS, пишет "Европейская правда".

Он заверил президента Венгрии Томаша Шуйока, что представители словацкого правительства будут активно участвовать в мероприятиях, организованных венгерской стороной во время председательства.

"Я хочу очень четко заявить, что Словацкая Республика не будет участвовать и не будет присоединяться к любым мероприятиям, направленным на бойкот венгерского председательства в Совете ЕС во время председательства Венгрии", – сказал Пеллегрини.

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Он объяснил позицию тем, что не видит причин для бойкота.

"Мы не видим никаких оснований действовать вопреки суверенной позиции правительства страны-члена ЕС и ее президента только потому, что кому-то не нравятся его действия", – пояснил он.

Пеллегрини добавил, что не считает, что кого-то надо наказывать только за то, что он пытается вести диалог.

Напомним, шесть стран ЕС решили бойкотировать министерские встречи на время председательства Венгрии в знак протеста против поведения венгерского премьера Виктора Орбана после его "миротворческих" визитов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Между тем, канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что его страна не будет снижать уровень представительства на встречах Совета Европейского Союза под председательством Венгрии в ответ на нескоординированные внешнеполитические действия Виктора Орбана.