Deutsche Bahn отказалась от поставленной на этот год цели своевременного прибытия поездов

Немецкий оператор железной дороги Deutsche Bahn заранее признал, что не достигнет установленного на этот год целевого показателя своевременного прибытия поездов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Изначально компания рассчитывала, что по итогам 2024 года без опозданий прибудут более 70% рейсов. Однако уже сейчас стало понятно, что этот показатель оказался недостижимым.

Многочисленные проблемы проявились во время Евро-2024. Только в июне отправился с задержкой или опоздал почти каждый второй поезд дальнего следования.

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Всего в течение первого полугодия 2024 года без существенных опозданий прибыли лишь 62,7% рейсов дальнего следования. Это почти на шесть процентных пунктов меньше, чем за первое полугодие 2023 года.

Не намного лучше показатели и так называемой пунктуальности для пассажира – какая доля путешественников доезжают в пункт назначения без опозданий от 15 минут и дольше. В эти расчеты включают и отмены поездов. За эти шесть месяцев такой показатель составил 66,8%.

Железная дорога объясняет ситуацию частыми забастовками, ремонтами и модернизацией инфраструктуры и экстремальными погодными явлениями, которые также стали существенным фактором – особенно в июне.

"Из в среднем 400 поездов в день, на почти вдвое большее количество поездов дальнего следования, чем обычно, повлияли такие явления как оползни, подтопления, прорывы дамб", – отметили в DB.

Показатель оказался даже хуже, чем во время катастрофических наводнений на западе Германии летом 2021 года.

Напомним, недавно на почти полгода закрыли для движения один из самых насыщенных участков немецкой железной дороги – от Франкфурта до Мангейма. Следующие 5 месяцев там будут проводить масштабные модернизационные работы.