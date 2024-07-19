Глобальный киберсбой остановил авиарейсы, нанес вред финансам и телекоммуникациям в Европе

Глобальный киберсбой нарушил деятельность авиаперевозчиков, медиакомпаний, банков и телекоммуникационных фирм по всему миру и в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bloomberg.

Сообщения о технических сбоях появились после того, как корпорация Microsoft заявила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

Авиакомпании и аэропорты в Европе столкнулись с перебоями различного характера. Берлинский аэропорт приостановил работу, сообщает агентство DPA.

Реклама:

Сбой в работе Microsoft существенно повлиял на рейсы в и из амстердамского аэропорта Схипхол, заявил Bloomberg представитель аэропорта.

Сейчас оцениваются последствия, и аэропорт советует пассажирам связываться со своими авиакомпаниями и следить за текущей информацией о рейсах.

В то же время в лондонском аэропорту Станстед не работают платежные системы. Нидерландское подразделение Air France-KLM объявило, что вынуждено приостановить "большинство операций".

Аэропорт Праги сообщил, что страдает от сбоя в работе глобальной системы регистрации, которой пользуется большое количество авиакомпаний. Как следствие, некоторые вылеты задерживают.

Как информирует Reuters, Испания сообщила о "компьютерном инциденте" во всех своих аэропортах.

Крупнейшая авиакомпания Европы по количеству пассажиров Ryanair предупредила пассажиров о потенциальных перебоях, которые, по ее словам, повлияют на "все авиакомпании, работающие в сети", хотя и не уточнила характер перебоев.

Лондонская фондовая биржа сообщила, что ее служба новостей RNS столкнулась с технической проблемой, которая препятствует публикации новостей на ее сайте.

В то же время из-за сбоя британский вещатель Sky News не смог выйти в прямой эфир сегодня утром. Позже он ненадолго вернулся в эфир без инфографики и логотипов, а затем снова выключился.

В Дании сообщили, что о сбое в работе автоматической пожарной сигнализации в столице Копенгагене, из-за чего местные власти призвали в случае пожара звонить в экстренные службы.

Ранее на этой неделе чиновник НАТО высокого уровня сказал в комментарии СМИ, что, по его мнению, страна НАТО может попросить защиты от союзников по 5 статье Североатлантического договора из-за гибридных операций и кибератак России.

В Дании недавно решили повысить уровень угрозы разрушительных кибератак на предприятия, организации и органы власти с низкого до среднего в связи с "активизацией гибридной войны" со стороны России.