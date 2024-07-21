У РФ заявили про готовність допомогти керівній партії Грузії зберегти владу

Заступник голови Ради Федерації РФ Андрєй Клімов заявив, що Росія готова допомогти зберегти владу керівній партії "Грузинська мрія" в разі звернення Тбілісі з таким проханням до Москви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sova.

На запитання, чи готова РФ запобігти спробі державного перевороту в Грузії, російський посадовець навів приклад Сирії та її диктатора Башара Асада, який після звернення до Москви отримав від неї військову допомогу.

"Будь-який державний переворот – це втручання зовнішніх сил у внутрішні справи іншої держави, що є порушенням Статуту ООН", – зазначив Клімов.

Реклама:

За його словами, після того, як Асад звернувся до РФ по військову допомогу, "ситуація в Сирії стабілізувалася".

Раніше опитування показало, що більшість громадян Грузії вважають головним ворогом своєї країни Росію, причому в порівнянні з попередніми роками цей показник зріс.

Результати опубліковані в той момент, коли партія влади "Грузинська мрія" поступово зближується з Росією – зокрема нібито планує відновити дипломатичні відносини, а також переймає риторику Москви стосовно війни в Україні та Заходу.

Читайте більше про те, чи вдасться Заходу зупинити проросійський дрейф Тбілісі.