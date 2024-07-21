В РФ заявили о готовности помочь правящей партии Грузии сохранить власть

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Россия готова помочь сохранить власть правящей партии "Грузинская мечта" в случае обращения Тбилиси с такой просьбой к Москве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sova.

На вопрос, готова ли РФ предотвратить попытку государственного переворота в Грузии, российский чиновник привел пример Сирии и ее диктатора Башара Асада, который после обращения к Москве получил от нее военную помощь.

"Любой государственный переворот – это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН", – отметил Климов.

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По его словам, после того, как Асад обратился к РФ за военной помощью, "ситуация в Сирии стабилизировалась".

Ранее опрос показал, что большинство граждан Грузии считают главным врагом своей страны Россию, причем по сравнению с предыдущими годами этот показатель вырос.

Результаты опубликованы в тот момент, когда партия власти "Грузинская мечта" постепенно сближается с Россией – в частности якобы планирует восстановить дипломатические отношения, а также перенимает риторику Москвы в отношении войны в Украине и Запада.

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