Во Франции заверили, что угрозы терроризма для Олимпиады нет

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об отсутствии угрозы терроризма во время Олимпиады в Париже, которые начнутся 26 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Риск терроризма на Играх уже несколько месяцев беспокоит экспертов по безопасности, учитывая историю терактов во Франции и план проведения церемонии открытия Олимпиады на берегу Сены с участием огромной толпы.

Впрочем, Дарманен преуменьшил опасения в воскресном интервью изданию Le Journal du Dimanche.

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"Насколько нам известно, нет никакой конкретной угрозы безопасности Олимпиаде", – сказал он, добавив, что спецслужбы не обнаружили никакой непосредственной опасности.

Церемония открытия должна состояться на Сене, как и было запланировано, несмотря на разработанный план "Б" на случай угроз.

В то же время организаторы выразили уверенность в концепции безопасности перед Играми, которые завершатся 11 августа.

"Существует специальный план для церемонии открытия и каждого соревнования, чтобы гарантировать безопасность", – заявил на пресс-конференции глава Оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, добавив, что обеспечение безопасности людей является „приоритетом номер 1".

Ранее руководитель отдела планирования и координации Игр-2024 Ламбис Константинидис заявил, что недавнее покушение на экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании не изменило планов безопасности Игр.

Сообщалось, что во Франции задержали 20-летнего неонациста, который, как полагают, планировал насильственные действия во время Олимпийских игр в Париже.

В начале июля французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.

В Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.