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Латвия отправит медицинские товары для "Охматдета"

Новости — Воскресенье, 21 июля 2024, 19:25 — Андрей Синявский

Латвия намерена отправить медицинские товары для киевской детской больницы "Охматдет", которая была разрушена в результате удара РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Министерство здравоохранения балтийской страны получило 18 июля письмо от министерства здравоохранения Украины о необходимой Украине поддержке.

Рига готовится отправить Украине перевязочный материал, лейкопластыри, жгуты, иглы, шприцы, а также различные антибиотики.

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Помощь могут оказать путем направления ресурсов из государственных материальных резервов сектора здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует выделить 100 тысяч евро на поддержку функционирования украинских медицинских учреждений.

В то же время Фонд помощи Таллиннской детской больницы собрал целевое пожертвование в размере 60 тысяч евро от жителей Эстонии на восстановление детской больницы "Охматдет", которая была разрушена в результате удара РФ.

Перед тем стало известно, что Германия предоставит Украине 10 млн евро на восстановление детской больницы "Охматдет", которая была разрушена ракетным ударом РФ.

Литва же перечислила 1 млн евро на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве.

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Латвия
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