Прем’єра Іспанії викликали до суду для свідчень у справі його дружини

Прем’єр-міністра Іспанії викликали до суду як свідка у справі його дружини Бегоньї Гомес, якій закидають корупцію та зловживання впливом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

У постанові, виданій минулої п'ятниці, в той самий день, коли Бегонья Гомес з'явилася у суді і відмовилася давати свідчення, суддя задовольнив клопотання Vox, які вимагали визнання прем'єра свідком.

Санчеса викликають до суду в Мадриді на 30 липня.

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"Вважається доцільним, корисним і доречним отримати заяву від чоловіка обвинуваченої", – заявив суддя.

Нагадаємо, наприкінці квітня суд Мадрида підтвердив попереднє розслідування щодо Бегоньї Гомес за підозрою у зловживанні впливом і корупції. Розслідування почалось у відповідь на скаргу неурядової групи "Чисті руки", яка в минулому подала низку безуспішних судових позовів проти політиків.

У позові дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Прокуратура Мадрида заявила, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.

Педро Санчес на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.

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