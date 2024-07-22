Премьера Испании вызвали в суд для дачи показаний по делу его жены

Премьер-министра Испании вызвали в суд в качестве свидетеля для дачи показаний по делу его жены Бегоньи Гомес, которую обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

В постановлении, выданном в прошлую пятницу, в тот самый день, когда Бегонья Гомес появилась в суде и отказалась давать показания, судья удовлетворил ходатайство Vox, которые требовали признания премьера свидетелем.

Санчеса вызывают в суд в Мадриде на 30 июля.

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"Считается целесообразным, полезным и уместным получить заявление от мужа обвиняемой", – заявил судья.

Напомним, в конце апреля суд Мадрида подтвердил предварительное расследование в отношении Бегоньи Гомес по подозрению в злоупотреблении влиянием и коррупции. Расследование началось в ответ на жалобу неправительственной группы "Чистые руки", которая в прошлом подала ряд безуспешных судебных исков против политиков.

В иске жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время ее работы в образовательном центре IE Africa Center.

Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

Прокуратура Мадрида заявила, что требовала закрыть дело о коррупции против жены Санчеса.

Педро Санчес на фоне коррупционного скандала вокруг жены даже задумался об отставке, но в конце концов 29 апреля глава правительства Испании объявил, что останется на посту.

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