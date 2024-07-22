Міноборони Литви придбає автомобілі для армії на 5,1 млн евро

Агентство оборонних ресурсів Литви підписало договір з компанією Autotoja про придбання автомобілів на суму 5,1 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Міноборони Литви зазначає, що в межах договору планують купівлю патрульних автомобілів Toyota Highlander, компактних автомобілів Toyota Corolla та автомобілів середнього класу Toyota Camry.

Відомство зазначає, що автомашини призначені для потреб армії Литви та інших установ системи національної оборони країни.

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Раніше повідомляли, що Служба охорони кордону Литви придбає систему безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії за 4,6 мільйона євро.

На початку липня Міністерство оборони Литви оголосило про закупівлю мобільних систем протиповітряної оборони малої дальності RBS70 NG, розроблених у Швеції, на суму 147 млн євро.

Крім того, будуть закуплені додаткові системи ППО середньої дальності. До вересня Міністерство оборони має вирішити, чи будуть це системи NASAMS або Iris-T, які наразі не використовуються в литовських Збройних силах.