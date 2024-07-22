Минобороны Литвы приобретет автомобили для армии на 5,1 млн евро

Агентство оборонных ресурсов Литвы подписал договор с компанией Autotoja о приобретении автомобилей на сумму 5,1 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Минобороны Литвы отмечает, что в рамках договора планируется покупка патрульных автомобилей Toyota Highlander, компактных автомобилей Toyota Corolla и автомобилей среднего класса Toyota Camry.

Ведомство указывает, что автомашины предназначены для нужд армии Литвы и других учреждений системы национальной обороны страны.

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Ранее Служба охраны границы Литвы приобретет систему беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия за 4,6 миллиона евро.

В начале июля Министерство обороны Литвы объявило о закупке мобильных систем противовоздушной обороны малой дальности RBS70 NG, разработанных в Швеции, на сумму 147 млн евро.

Кроме того, будут закуплены дополнительные системы ПВО средней дальности. До сентября Министерство обороны должно решить, будут ли это системы NASAMS или Iris-T, которые пока не используются в литовских Вооруженных силах.