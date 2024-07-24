Прем'єр Іспанії готовий надати письмові свідчення у справі своєї дружини

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що готовий надати свідчення у справі своєї дружини Бегоньї Гомес, але у письмовому вигляді.

Про це повідомляє агентство EFE, пише "Європейська правда".

Дружині очільника іспанського уряду закидають корупцію та зловживання впливом.

У листі на ім'я голови 41-го суду в Мадриді Санчес написав, що він дізнався "із засобів масової інформації" про постанову судді про його виклик для надання свідчень.

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Іспанський прем'єр зазначив, що готовий співпрацювати з органами правосуддя в рамках суворого дотримання Конституції Іспанії і законів країни.

У листі йдеться, що "з метою забезпечення суворого дотримання правової системи і з огляду на питання, які є предметом провадження" свідчення повинні бути надані відповідно до положень статті 412.2 Кримінально-процесуального закону", яка передбачає, що з огляду на роль Санчеса як голови уряду, його свідчення повинні бути надані "в письмовій формі".

Суд викликав Санчеса як свідка наступного вівторка, 30 липня. Захист Бегоньї Гомес оскаржив це рішення.

Нагадаємо, наприкінці квітня суд Мадрида підтвердив попереднє розслідування щодо Бегоньї Гомес за підозрою у зловживанні впливом і корупції. Розслідування почалось у відповідь на скаргу неурядової групи "Чисті руки", яка в минулому подала низку марних судових позовів проти політиків.

У позові дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Прокуратура Мадрида заявила, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.

Педро Санчес на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.

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