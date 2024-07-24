Премьер Испании готов предоставить письменные показания по делу своей жены

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что готов дать показания по делу своей жены Бегоньи Гомес, но в письменном виде.

Об этом сообщает агентство EFE, пишет "Европейская правда".

Жене главы испанского правительства вменяют коррупцию и злоупотребление влиянием.

В письме на имя председателя 41-го суда в Мадриде Санчес написал, что он узнал "из средств массовой информации" о постановлении судьи о его вызове для дачи показаний.

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Испанский премьер отметил, что готов сотрудничать с органами правосудия в рамках строгого соблюдения Конституции Испании и законов страны.

В письме говорится, что "в целях обеспечения строгого соблюдения правовой системы и учитывая вопросы, которые являются предметом производства" показания должны быть предоставлены в соответствии с положениями статьи 412.2 Уголовно-процессуального закона", которая предусматривает, что учитывая роль Санчеса как главы правительства, его показания должны быть предоставлены „в письменной форме".

Суд вызвал Санчеса в качестве свидетеля в следующий вторник, 30 июля. Защита Бегоньи Гомес обжаловала это решение.

Напомним, в конце апреля суд Мадрида подтвердил предварительное расследование в отношении Бегоньи Гомес по подозрению в злоупотреблении влиянием и коррупции. Расследование началось в ответ на жалобу неправительственной группы "Чистые руки", которая в прошлом подала ряд безуспешных судебных исков против политиков.

В иске жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время ее работы в образовательном центре IE Africa Center.

Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

Прокуратура Мадрида заявила, что требовала закрыть дело о коррупции против жены Санчеса.

Педро Санчес на фоне коррупционного скандала вокруг жены даже задумался об отставке, но в конце концов 29 апреля глава правительства Испании объявил, что останется на посту.

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