Підозрюваному у масовому розстрілі в Хорватії висунули 11 звинувачень

Підозрюваному в масовому розстрілі в будинку для літніх людей у Хорватії висунули 11 кримінальних звинувачень після того, як його звинуватили у вбивстві шести осіб, зокрема власної матері.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Поліція заявила, що підозрюваний "скоїв 11 кримінальних злочинів", зокрема вбивство й замах на вбивство. Звинувачення також включають в себе феміцид, тобто вбивство жінок через їхню стать.

"51-річний чоловік увійшов до будинку для літніх людей у місті Дарувар, де відкрив вогонь, маючи намір вбити кількох людей", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

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Прокуратура ще не розпочала офіційне розслідування, яке передуватиме обвинувальному висновку, що може призвести до судового розгляду.

Поліція також вказала, що підозрюваний брав участь у війні за незалежність Хорватії під час розпаду Югославії з 1991 по 1995 рік.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що його розлютили грошові проблеми, зокрема рахунки за будинок для літніх людей, де останні 10 років жила його мати.

Резонансна стрілянина підняла питання про контроль над зброєю в Хорватії, де багато людей зберігають свою зброю після закінчення війни.

Поліція повідомила, що підозрюваний у стрілянині в минулому мав скарги на порушення громадського порядку та домашнє насильство, але запевнила, що він не використовував зброю.

За словами правоохоронців, підозрюваний використовував незареєстровану зброю.

Напередодні влада міста Дарувар на сході Хорватії оголосила середу, 24 липня, днем жалоби після масової стрілянини в будинку для літніх людей, у результаті якої шестеро людей загинули та ще кілька отримали поранення.

У понеділок вранці нападник увійшов до приватного будинку для людей похилого віку в Даруварі і застрелив п'ятьох його мешканців і одного працівника.

Чоловік утік із місця події, але поліція його незабаром затримала.