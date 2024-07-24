Подозреваемому в массовом расстреле в Хорватии выдвинули 11 обвинений

Подозреваемому в массовом расстреле в доме престарелых в Хорватии выдвинули 11 уголовных обвинений после того, как его обвинили в убийстве шести человек, в том числе собственной матери.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Полиция заявила, что подозреваемый "совершил 11 уголовных преступлений", в том числе убийство и покушение на убийство. Обвинения также включают в себя фемицид, то есть убийство женщин из-за их пола.

"51-летний мужчина вошел в дом престарелых в городе Дарувар, где открыл огонь, намереваясь убить нескольких человек", – говорится в сообщении правоохранителей.

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Прокуратура еще не начала официальное расследование, которое будет предшествовать обвинительному заключению, что может привести к судебному разбирательству.

Полиция также указала, что подозреваемый участвовал в войне за независимость Хорватии во время распада Югославии с 1991 по 1995 год.

Местные СМИ сообщают, что его разозлили денежные проблемы, в частности счета за дом престарелых, где последние 10 лет жила его мать.

Резонансная стрельба подняла вопрос о контроле над оружием в Хорватии, где многие люди хранят свое оружие после окончания войны.

Полиция сообщила, что подозреваемый в стрельбе в прошлом имел жалобы на нарушение общественного порядка и домашнее насилие, но заверила, что он не использовал оружие.

По словам правоохранителей, подозреваемый использовал незарегистрированное оружие.

Накануне власти города Дарувар на востоке Хорватии объявили среду, 24 июля, днем траура после массовой стрельбы в доме престарелых, в результате которой шесть человек погибли и еще несколько получили ранения.

В понедельник утром нападавший вошел в частный дом престарелых в Даруваре и застрелил пятерых его жителей и одного работника.

Мужчина скрылся с места происшествия, но полиция его вскоре задержала.