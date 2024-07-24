СМИ: В ЕС обсуждают бессрочную заморозку активов РФ, чтобы обеспечить Украине кредит G7

Страны-члены Евросоюза обсудили варианты продления срока заморозки активов центрального банка России для обеспечения Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов от стран G7.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, который обсуждают в ЕС, а также заявления неназванных дипломатов.

По словам неназванных дипломатов Евросоюза, некоторые члены "Группы семи", включая США, опасаются, что может наступить время, когда среди 27 стран-членов ЕС не будет единодушия, что поставит под угрозу весь кредит для Украины.

По информации Reuters, в среду послы ЕС обсудили два варианта, направленные на уменьшение беспокойства стран-членов G7. Один из них – это бессрочное продление режима санкций, который обездвижил активы Центробанка РФ.

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"Это должно пересматриваться Советом (ЕС) через регулярные промежутки времени (например, каждые 12 месяцев) на основе четких заранее определенных критериев (например, окончание агрессивной войны и заверения в ее неповторении, выплата Россией компенсации и т.д.)", – говорится в документе, который цитирует Reuters.

Другой вариант, отмечает агентство, – продлить период продления санкций по заморозке российских активов до трех лет.

В любом случае, указывает Reuters, единодушие среди стран-членов ЕС все равно будет необходимым, и возобновление санкций будут касаться только активов центрального банка РФ.

Дипломаты ЕС заявили Reuters, что обсуждения находятся на ранней стадии. Но страны Балтии и Восточной Европы уже выступают за бессрочное замораживание, тогда как Франция и Германия поддерживают более длительный, но ограниченный период возобновления заморозки активов.

По словам дипломатов, Европейская комиссия представит официальное предложение по этому вопросу в конце августа или в начале сентября.

Напомним, лидеры "Группы семи" на саммите в июне дали политическое согласие на использование сверхприбылей от замороженных российских активов в их юрисдикциях, а именно примерно 50 млрд долларов в год.

Как ожидается, на Европейский Союз придется большая часть кредита, который предоставят Украине за счет росактивов. Первые 1,4 млрд евро из росактивов обещают выделить на оружие Украине будут в начале августа.

В июне Евросоюз согласовал использование части сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решение одобрили несмотря на сопротивление Венгрии.