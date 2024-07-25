В Испании попросили Конституционный суд оценить закон об амнистии каталонских сепаратистов

Верховный суд Испании поставил под сомнение конституционность закона об амнистии каталонских сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Верховный суд не может отменить амнистию, но он обратился в Конституционный суд страны с просьбой дать ему оценку.

Верховный суд заявил, что, по его мнению, амнистия нарушает принцип равенства перед законом, гарантированный Конституцией Испании.

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Например, амнистия прощает насильственные действия, совершенные во время попыток объявить независимость Каталонии, такие как бросание камней во время протестов. Однако те же самые действия, совершенные с другими целями, политическими или нет, наказываются.

Суд также утверждал, что амнистия нарушает конституционный принцип правовой определенности, поскольку создает ожидания, что другие политические активисты могут нарушать закон без наказания.

Суд поставил под сомнение преамбулу закона об амнистии, которая утверждает, что амнистия будет способствовать налаживанию отношений между сепаратистами и не-сепаратистами, указав на отсутствие раскаяния со стороны лидеров сепаратистского движения.

Премьер-министр Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в прошлом году в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.

В конце июня Высший суд Каталонии впервые применил закон об амнистии каталонских сепаратистов к политику и полицейскому, осужденных за действия, связанные с незаконным провозглашением независимости испанской автономии.

В то же время в июле Верховный суд Испании оставил в силе ордера на арест бывшего лидера Каталонии и других лиц, обвиняемых в хищении средств в связи с неудачной попыткой отделения региона, поскольку постановил, что недавний закон об амнистии на них не распространяется.

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