У Швеції арештували 3 осіб за підозрою в скоєнні злочинів проти людяності в Сирії
У Швеції арештували трьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів проти людяності в Сирії у 2012 році.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.
За словами шведської прокуратури, арешти відбулися в межах розслідування, проведеного у співпраці з Німеччиною.
Прокурорка Ульріка Бентеліус Егельруд, яка відповідальна за це розслідування, заявила, що підозрюваних арештували завдяки "хорошій співпраці з Німеччиною, Євроюстом та Європолом".
Водночас німецька прокуратура повідомила про арешт п'ятьох підозрюваних. Правоохоронці обох країн не надали подробиць цих справ.
Нещодавно шведський суд виправдав колишнього генерала сирійської армії Мохаммеда Хамо, якого звинувачували у причетності до воєнних злочинів на батьківщині понад 10 років тому.
У травні суд у Франції визнав винними у скоєнні воєнних злочинів трьох сирійських високопосадовців через їхню причетність до зникнення та подальшої смерті батька французько-сирійського походження та його сина.
Повідомляли, що це перший випадок, коли чинні сирійські посадовці постали перед судом за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів.
Перед цим у Німеччині розпочався судовий процес над 47-річним сирійцем, якого звинувачують у воєнних злочинах у Сирії, скоєних воєнізованими проурядовими формуваннями у період між 2012 і 2015 роками.