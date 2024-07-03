У Швеції арештували 3 осіб за підозрою в скоєнні злочинів проти людяності в Сирії

У Швеції арештували трьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів проти людяності в Сирії у 2012 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

За словами шведської прокуратури, арешти відбулися в межах розслідування, проведеного у співпраці з Німеччиною.

Прокурорка Ульріка Бентеліус Егельруд, яка відповідальна за це розслідування, заявила, що підозрюваних арештували завдяки "хорошій співпраці з Німеччиною, Євроюстом та Європолом".

Реклама:

Водночас німецька прокуратура повідомила про арешт п'ятьох підозрюваних. Правоохоронці обох країн не надали подробиць цих справ.

Нещодавно шведський суд виправдав колишнього генерала сирійської армії Мохаммеда Хамо, якого звинувачували у причетності до воєнних злочинів на батьківщині понад 10 років тому.

У травні суд у Франції визнав винними у скоєнні воєнних злочинів трьох сирійських високопосадовців через їхню причетність до зникнення та подальшої смерті батька французько-сирійського походження та його сина.

Повідомляли, що це перший випадок, коли чинні сирійські посадовці постали перед судом за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів.

Перед цим у Німеччині розпочався судовий процес над 47-річним сирійцем, якого звинувачують у воєнних злочинах у Сирії, скоєних воєнізованими проурядовими формуваннями у період між 2012 і 2015 роками.