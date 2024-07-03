В Швеции арестовали трех человек по подозрению в преступлениях против человечности в Сирии

В Швеции арестовали трех человек, подозреваемых в совершении преступлений против человечности в Сирии в 2012 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

По словам шведской прокуратуры, аресты состоялись в рамках расследования, проведенного в сотрудничестве с Германией.

Прокурор Ульрика Бентелиус Эгельруд, которая ответственна за это расследование, заявила, что подозреваемых арестовали благодаря "хорошему сотрудничеству с Германией, Евроюстом и Европолом".

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В то же время немецкая прокуратура сообщила об аресте пятерых подозреваемых. Правоохранители обеих стран не предоставили подробностей этих дел.

Недавно шведский суд оправдал бывшего генерала сирийской армии Мохаммеда Хамо, которого обвиняли в причастности к военным преступлениям на родине более 10 лет назад.

В мае суд во Франции признал виновными в совершении военных преступлений трех сирийских чиновников из-за их причастности к исчезновению и последующей смерти отца французско-сирийского происхождения и его сына.

Сообщалось, что это первый случай, когда действующие сирийские чиновники предстали перед судом по обвинению в совершении военных преступлений.

На прошлой неделе в Германии начался судебный процесс над 47-летним сирийцем, которого обвиняют в военных преступлениях в Сирии, совершенных военизированными проправительственными формированиями в период между 2012 и 2015 годами.