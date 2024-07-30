В Грузії з четверга почнуть реєструвати "іноагентів"

Закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів" або "російський закон", повноцінно набуде чинності в Грузії з 1 серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання SOVA.

З 1 серпня організації, яких стосується закон "про прозорість іноземного впливу", зможуть подати заяви до відповідних органів, розповів журналістам міністр юстиції Раті Брегадзе.

Усі організації, що підпадають під закон, будуть зобов'язані зареєструватися як "носії іноземного впливу", сказав міністр.

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"Якщо організація не виконує передбачені законом вимоги, тобто не підпорядковується законодавству Грузії, у законі прописано відповідний захід, що передбачає штраф у розмірі 25 тисяч ларі (понад 9 тисяч доларів США)", – сказав міністр.

"Що стосується процедур, то ті, хто дотримується вимог законодавства, повинні будуть надати лише інформацію про те, від кого вони отримали конкретні кошти і на що вони їх витратили. Більше ніхто ні про що не питає. Це реальність", – додав Брегадзе.

Ухвалення скандального закону про "іноагентів" призвело до суттєвого погіршення відносин Грузії із Заходом.

Після ухвалення закону у травні в ЄС заявили про де-факто призупинення вступу Грузії та замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора країни.

США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner. Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.