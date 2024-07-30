В Грузии с четверга начнут регистрировать "иноагентов"

Закон "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об "иноагентах" или "российский закон", полноценно вступит в силу в Грузии с 1 августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание SOVA.

С 1 августа организации, которых касается закон "о прозрачности иностранного влияния", смогут подать заявления в соответствующие органы, рассказал журналистам министр юстиции Рати Брегадзе.

Все организации, подпадающие под закон, будут обязаны зарегистрироваться как "носители иностранного влияния", сказал министр.

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"Если организация не выполняет предусмотренные законом требования, то есть не подчиняется законодательству Грузии, в законе прописана соответствующая мера, предусматривающая штраф в размере 25 тысяч лари (более 9 тысяч долларов США)", – сказал министр.

"Что касается процедур, то те, кто соблюдает требования законодательства, должны будут предоставить только информацию о том, от кого они получили конкретные средства и на что они их потратили. Больше никто ни о чем не спрашивает. Это реальность", – добавил Брегадзе.

Принятие скандального закона об "иноагентах" привело к существенному ухудшению отношений Грузии с Западом.

После принятия закона в мае в ЕС заявили о де-факто приостановлении вступления Грузии и замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора страны.

США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner. Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.