В Грузии с четверга начнут регистрировать "иноагентов"
Закон "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об "иноагентах" или "российский закон", полноценно вступит в силу в Грузии с 1 августа.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание SOVA.
С 1 августа организации, которых касается закон "о прозрачности иностранного влияния", смогут подать заявления в соответствующие органы, рассказал журналистам министр юстиции Рати Брегадзе.
Все организации, подпадающие под закон, будут обязаны зарегистрироваться как "носители иностранного влияния", сказал министр.
"Если организация не выполняет предусмотренные законом требования, то есть не подчиняется законодательству Грузии, в законе прописана соответствующая мера, предусматривающая штраф в размере 25 тысяч лари (более 9 тысяч долларов США)", – сказал министр.
"Что касается процедур, то те, кто соблюдает требования законодательства, должны будут предоставить только информацию о том, от кого они получили конкретные средства и на что они их потратили. Больше никто ни о чем не спрашивает. Это реальность", – добавил Брегадзе.
Принятие скандального закона об "иноагентах" привело к существенному ухудшению отношений Грузии с Западом.
После принятия закона в мае в ЕС заявили о де-факто приостановлении вступления Грузии и замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора страны.
США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner. Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.