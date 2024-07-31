Парламент Молдови схвалив продаж колишнього стадіону у Кишиневі під посольство США 

Парламент Молдови схвалив продаж території колишнього Республіканського стадіону у Кишиневі для будівництва нового посольства США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

На засіданні 31 липня парламент Молдови у другому читанні затвердив угоду щодо продажу території Республіканського стадіону у Кишиневі для будівництва нового посольства США за 18 млн євро.

Йдеться про територію колишнього Республіканського стадіону на вул. Тігіна, 12 у Кишиневі.

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Посольство США займе близько 5,2 гектара, а на прилеглій території облаштує громадський парк. На цій території можуть проводитися також виставки та культурні заходи.

У першому читанні угоду схвалили в середині липня.

Сполучені Штати вкладуть у будівництво нового посольства та облаштування парку близько 240 млн доларів, а також компенсують до 7,5 млн євро витрат, пов’язаних з підготовкою території до цього проєкту.

Кошти, отримані від продажу, Молдова планує спрямувати на створення центру культури та сучасного мистецтва, а також ремонт спортивних шкіл по всій території країни та проєктування нового Національного стадіону.

Також у липні стало відомо, що Національна армія Молдови отримає від США партію військової допомоги, що включає 20 бронемашин HMMWV.