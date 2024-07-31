Парламент Молдовы одобрил продажу бывшего стадиона в Кишиневе под посольство США

Парламент Молдовы одобрил продажу территории бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе для строительства нового посольства США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

На заседании 31 июля парламент Молдовы во втором чтении утвердил соглашение о продаже территории Республиканского стадиона в Кишиневе для строительства нового посольства США за 18 млн евро.

Речь идет о территории бывшего Республиканского стадиона на ул. Тигина, 12 в Кишиневе.

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Посольство США займет около 5,2 гектара, а на прилегающей территории обустроит общественный парк. На этой территории могут проводиться также выставки и культурные мероприятия.

В первом чтении соглашение одобрили в середине июля.

Соединенные Штаты вложат в строительство нового посольства и обустройство парка около 240 млн долларов, а также компенсируют до 7,5 млн евро расходов, связанных с подготовкой территории к этому проекту.

Средства, полученные от продажи, Молдова планирует направить на создание центра культуры и современного искусства, а также ремонт спортивных школ по всей территории страны и проектирование нового Национального стадиона.

Также в июле стало известно, что Национальная армия Молдовы получит от США партию военной помощи, включающую 20 бронемашин HMMWV.