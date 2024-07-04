СМИ: Новому альянсу Бабиша и Орбана в Европарламенте не удалось привлечь двух ценных партнеров

Политсилам венгерского премьера Виктора Орбана и чешского экс-премьера Андрея Бабиша, которые хотят создать в Европарламенте новую группу правоконсерваторов, не удалось привлечь польскую "ПиС" и партию словацкого премьера Роберта Фицо.

Об этом сообщает чешское IDNES, цитируя также инсайды от портала Aktuálně, пишет "Европейская правда".

Орбан и Бабиш якобы надеялись устроить переговоры с польскими консерваторами "Право и справедливость", которые сейчас входят в группу "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР), а также с партией Smer словацкого премьера Роберта Фицо, чтобы объединить во фракции всю "Вышеградскую четверку".

Однако "ПиС" не захотела продолжать переговоры и уже гарантированно остается с "ЕКР". По данным СМИ, одной из причин стало то, что "ПиС" хотела должность генерального секретаря в этой новой фракции и предлагала на нее бывшего посла в ЕС Анджея Садося. Этого им не готовы были предложить. Еще одной причиной стало нежелание "ПиС" быть в одной группе с явно пророссийской Австрийской партией свободы.

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Не получилось договориться и с пятью евродепутатами, избранными от Smer Роберта Фицо. Они планируют работать как внефракционные, или же некоторые из них попытаются присоединиться к социал-демократам.

Поэтому у "Альянса патриотов" пока есть максимум четыре партии-члена из семи, необходимых для формирования фракции – "Фидес" Орбана, ANO Бабиша, Австрийская партия свободы Герберта Кикля и португальские ультраправые.

Соучредители группы теперь надеются на решение еще одного "тяжеловеса" из Франции – "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Также Орбан и Бабиш якобы надеются, что итальянская "Лига" Маттео Сальвини и Партия свободы Герта Вилдерса из Нидерландов могут заинтересоваться участием в их объединении вместо нынешней группы "Идентичность и демократия".

Уже существующие или новые политические группы-фракции в Европарламенте должны официально объявить свои названия и состав до 15 июля, перед инаугурационным пленарным заседанием. Поэтому на эти переговоры остается менее двух недель.

Напомним, 30 июня венгерский премьер Виктор Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль объявили о создании нового правого альянса в Европарламенте под названием "Патриоты за Европу" и заявили, что стремятся сделать его "самой большой фракцией европейских правых".