Президент Еврокомиссии отреагировала на визит Орбана к Путину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на прибытие лидера председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Твит Урсулы фон дер Ляйен появился после подтверждения, что венгерский премьер прибыл в Москву. Перед вылетом Орбан в эфире государственном радио заявил, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

"Замирение не остановит Путина. Только единство и решимость проложат путь к полноценному, справедливому и устойчивому миру в Украине", – отреагировала она.

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Hungarian @PM_ViktorOrban is visiting Moscow:



Appeasement will not stop Putin.



Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 5, 2024

Напомним, слухи о возможности визита Орбана в Москву появились еще в четверг и вызвали бурную реакцию, поскольку в настоящее время Венгрия является председательствующей страной в Совете ЕС.

Президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Орбана нет мандата от ЕС на эту поездку. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отметил, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.

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