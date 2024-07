Президент Еврокомиссии отреагировала на визит Орбана к Путину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на прибытие лидера председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Твит Урсулы фон дер Ляйен появился после подтверждения, что венгерский премьер прибыл в Москву. Перед вылетом Орбан в эфире государственном радио заявил, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

"Замирение не остановит Путина. Только единство и решимость проложат путь к полноценному, справедливому и устойчивому миру в Украине", – отреагировала она.

