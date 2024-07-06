В Германии экоактивисты облили краской знаменитую статую Бременским музыкантам

В Германии климатические активисты облили черной краской статую знаменитую статую Бременским музыкантам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Скульптура изображает четырех животных из одноименной сказки братьев Гримм и является известной достопримечательностью северогерманского города Бремен.

Letzte Generation

Накануне полицию известили свидетели, которые обнаружили трех активистов, державших плакаты протестной группы "Последнее поколение" перед бронзовой статуей осла, собаки, кота и петуха.

Реклама:

Полиция сообщила, что пожарные смогли удалить большую часть краски.

Против трех активистов были возбуждены уголовные дела за повреждение имущества. Полиция начала расследование.

На прошлой неделе полиция задержала нескольких активистов, которые облили красной краской знаменитую Испанскую лестницу в Риме, чтобы повысить осведомленность об убийствах женщин в Италии.

Напомним, ранее в июне активисты распылили оранжевую краску на камни Стоунхенджа, а также раскрасили таким образом несколько частных самолетов в аэропорту под Лондоном.