РФ не відповідає на запити Молдови видати олігарха-втікача Шора

Міністерство юстиції Молдови не отримало відповіді від Росії на запит про екстрадицію олігарха-втікача Ілана Шора.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Noi.md.

Міністерка юстиції Вероніка Михайлова-Морару заявила, що запит подали після появи інформації про те, що Шор переховується від молдовської системи правосуддя у Москві.

"На початку першого півріччя цього року ми подали владі РФ запит про екстрадицію Ілана Шора з огляду на те, що в ЗМІ стало відомо, що він перебуває на території РФ. Поки що ми не отримали жодної відповіді", – зазначила вона.

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Ілан Шор у Молдові засуджений до 15 років ув'язнення у справі про виведення 10% ВВП із банківської системи Молдови (справа про "крадіжку мільярда").

Молдовська президентка Мая Санду заявляла, що Росія відмовляється видати Молдові олігарха-втікача Ілана Шора, засудженого в резонансній справі про "крадіжку мільярда", для подальшої дестабілізації ситуації в країні.

Інтерпол скерував до РФ запит про екстрадицію олігарха-втікача, але вона відмовила, посилаючись на те, що організація не повинна втручатися "в політичні, військові, релігійні та расові питання".

Нещодавно Вища судова палата Молдови відхилила касацію пов’язаної з Іланом Шором проросійської партії "Шанс", яка опротестувала рішення влади щодо зняття з місцевих виборів у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, що за два дні до місцевих виборів, 3 листопада 2023-го, комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виключила з передвиборчих перегонів усіх кандидатів від політичної партії "Шанс" – проросійського проєкту, пов'язаного з олігархом-утікачем Іланом Шором.