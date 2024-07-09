РФ не отвечает на запросы Молдовы выдать беглого олигарха Шора

Министерство юстиции Молдовы не получило ответа от России на запрос об экстрадиции беглого олигарха Илана Шора.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Noi.md.

Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару заявила, что запрос подали после появления информации о том, что Шор скрывается от молдовской системы правосудия в Москве.

"В начале первого полугодия этого года мы подали властям РФ запрос об экстрадиции Илана Шора ввиду того, что в СМИ стало известно, что он находится на территории РФ. Пока мы не получили никакого ответа", – отметила она.

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Илан Шор в Молдове приговорен к 15 годам заключения по делу о выводе 10% ВВП из банковской системы Молдовы (дело о "краже миллиарда").

Молдовский президент Майя Санду заявляла, что Россия отказывается выдать Молдове беглого олигарха Илана Шора, осужденного по резонансному делу о "краже миллиарда", для дальнейшей дестабилизации ситуации в стране.

Интерпол направил в РФ запрос об экстрадиции беглого олигарха, но она отказала, ссылаясь на то, что организация не должна вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые вопросы".

Недавно Высшая судебная палата Молдовы отклонила кассацию связанной с Иланом Шором пророссийской партии "Шанс", которая опротестовала решение властей о снятии с местных выборов в октябре 2023 года.

Напомним, что за два дня до местных выборов, 3 ноября 2023-го, комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы исключила из предвыборной гонки всех кандидатов от политической партии "Шанс" – пророссийского проекта, связанного с беглым олигархом Иланом Шором.