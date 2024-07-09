Ердоган застеріг НАТО від втягування у війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні саміту НАТО у Вашингтоні застеріг союзників від кроків, які буцімто можуть втягнути Альянс у війну, яку РФ веде проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Анкара, яка намагається поліпшити військові відносини зі США, навіть зберігаючи зв'язки з Росією, визнає, що Україна потребує військової допомоги для самозахисту, але побоюється, що Москва може використати збільшення військової допомоги Києву з боку союзників як привід для прямого звинувачення НАТО у розпалюванні війни.

"Розробляючи кроки на підтримку України, ми також зберігаємо нашу принципову позицію не робити НАТО стороною у війні", – заявив Ердоган в аеропорту Анкари перед вильотом до Вашингтона.

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Заява президента Туреччини ризикує підірвати зусилля союзників по НАТО продемонструвати єдність у підтримці України на саміті у Вашингтоні.

"Прихильність та підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України відома всім", – сказав Ердоган, маючи на увазі постачання Анкарою Києву безпілотників TB2, а також боєприпасів калібру 155 мм за стандартами НАТО.

Раніше ЗМІ повідомили, що у проєкті комюніке саміту НАТО у Вашингтоні шлях України до Альянсу визначений як "незворотний".

Перед тим Білий дім заявляв, що "міст до НАТО" забезпечить Україні членство, коли буде політична воля.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук у понеділок заявив у Вашингтоні, що Україна хоче почути, що вона має зробити, аби отримати "так" щодо членства.

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