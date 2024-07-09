Эрдоган предостерег НАТО от втягивания в войну в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне саммита НАТО в Вашингтоне предостерег союзников от шагов, которые якобы могут втянуть Альянс в войну, которую РФ ведет против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Анкара, которая пытается улучшить военные отношения с США, даже сохраняя связи с Россией, признает, что Украина нуждается в военной помощи для самозащиты, но опасается, что Москва может использовать увеличение военной помощи Киеву со стороны союзников как повод для прямого обвинения НАТО в разжигании войны.

"Разрабатывая шаги в поддержку Украины, мы также сохраняем нашу принципиальную позицию не делать НАТО стороной в войне", – заявил Эрдоган в аэропорту Анкары перед вылетом в Вашингтон.

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Заявление президента Турции рискует подорвать усилия союзников по НАТО продемонстрировать единство в поддержке Украины на саммите в Вашингтоне.

"Приверженность и поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины известна всем", – сказал Эрдоган, имея в виду поставки Анкарой Киеву беспилотников TB2, а также боеприпасов калибра 155 мм по стандартам НАТО.

Ранее СМИ сообщили, что в проекте коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне путь Украины в Альянс определен как "необратимый".

Перед тем Белый дом заявлял, что "мост в НАТО" обеспечит Украине членство, когда будет политическая воля.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в понедельник заявил в Вашингтоне, что Украина хочет услышать, что она должна сделать, чтобы получить "да" относительно членства.

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