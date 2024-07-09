У Греції локалізували лісову пожежу, через яку евакуювали дитячу лікарню

Грецька влада у вівторок евакуювала дитячу лікарню та будинок для людей похилого віку на околиці південного міста Патри після того, як у цьому районі на тлі спекотної вітряної погоди спалахнула лісова пожежа.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Речник пожежної служби Васіліс Ватракоянніс заявив, що евакуацію провели з метою запобігання можливих наслідків, і значні зусилля з гасіння пожежі дозволили її локалізувати.

AP

Про постраждалих не повідомляють. За словами представників влади, загалом евакуювали близько двох десятків дітей.

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Ватракойянніс зазначив, що жодному будинку не загрожує полум'я, яке вирувало в сосновому лісі на околиці міста, що знаходиться приблизно в 200 кілометрах на захід від столиці Афін.

"Пожежа дуже швидко набула величезних розмірів. Фронт та його динаміку вдалося локалізувати", – сказав він.

За його словами, зараз вогнеборці мають справу лише з окремими осередками пожежі, загасити яку намагаються близько 80 пожежників та 10 літаків, що скидають воду.

Інформують, що інші пожежі вирували щонайменше в трьох частинах Греції у вівторок. Влада попередила про високий ризик лісових пожеж цього тижня.

Нагадаємо, нещодавно на одному з островів довелося евакуювати сотні туристів через лісову пожежу, що підступала до готелів.

У червні в період сорокаградусної спеки у Греції в різних місцях загинули шестеро туристів з Європи, переважно літні люди.

Водночас прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс попередив про небезпечне літо через посилення лісових пожеж в країні.

Після смертоносних лісових пожеж минулого літа і після найтеплішої в історії країни зими Греція розробила нову доктрину, яка передбачає розгортання додаткової пожежної машини на кожну нову пожежу, прискорення повітряної підтримки і розчищення лісів.