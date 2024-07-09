В Греции локализовали лесной пожар, из-за которого эвакуировали детскую больницу
Новости — Вторник, 9 июля 2024, 19:29 —
Греческие власти во вторник эвакуировали детскую больницу и дом престарелых на окраине южного города Патры после того, как в этом районе на фоне жаркой ветреной погоды вспыхнул лесной пожар.
Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.
Представитель пожарной службы Василис Ватракояннис заявил, что эвакуацию провели с целью предотвращения возможных последствий, и значительные усилия по тушению пожара позволили его локализовать.
О пострадавших не сообщается. По словам представителей власти, всего эвакуировали около двух десятков детей.
Ватракойяннис отметил, что ни одному дому не угрожает пламя, которое бушевало в сосновом лесу на окраине города, находящегося примерно в 200 километрах к западу от столицы Афин.
"Пожар очень быстро приобрел огромные размеры. Фронт и его динамику удалось локализовать", – сказал он.
По его словам, сейчас пожарные имеют дело только с отдельными очагами пожара, потушить который пытаются около 80 пожарных и 10 самолетов, сбрасывающих воду.
Информируют, что другие пожары бушевали по меньшей мере в трех частях Греции во вторник. Власти предупредили о высоком риске лесных пожаров на этой неделе.
Напомним, недавно на одном из островов пришлось эвакуировать сотни туристов из-за лесного пожара, подступавшего к отелям.
В июне в период сорокаградусной жары в Греции в разных местах погибли шестеро туристов из Европы, преимущественно пожилые люди.
В то же время премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил об опасном лете из-за усиления лесных пожаров в стране.
После смертоносных лесных пожаров прошлым летом и после самой теплой в истории страны зимы Греция разработала новую доктрину, которая предусматривает развертывание дополнительной пожарной машины на каждый новый пожар, ускорение воздушной поддержки и расчистку лесов.