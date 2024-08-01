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Підозрюваного у держзраді співробітника парламенту Молдови відсторонили

Новини — Четвер, 1 серпня 2024, 11:55 — Христина Бондарєва

Співробітника парламенту Молдови Іона Крянге, який фігурує у справі про державну зраду, відсторонили на час проведення розслідування. 

Про це пише молдовське видання Newsmaker з посиланням на повідомлення парламенту, інформує "Європейська правда".

Керівництво і секретаріат парламенту надає всю необхідну підтримку правоохоронним органам з метою об'єктивного проведення розслідування і з'ясування обставин справи, зазначили у законодавчому органі.

31 липня у парламенті Молдови відбувся обшук. Його провели співробітники Служби інформації та безпеки і Прокуратури з боротьби з оргзлочинністю. 

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Пізніше з'ясувалося, що обшук пов'язаний із розслідуванням справи про державну зраду. 

За нею затримали на 72 години главу юридичного департаменту Іона Крянге і співробітника Прикордонної поліції. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії. 

За версією слідства, вони зустрічалися зі співробітником посольства РФ і за грошову винагороду передавали йому інформацію.

1 серпня МЗС Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова – йому було заявлено, що одного зі співробітників російського посольства оголошено персоною нон-грата.

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Росія Молдова
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