Підозрюваного у держзраді співробітника парламенту Молдови відсторонили

Співробітника парламенту Молдови Іона Крянге, який фігурує у справі про державну зраду, відсторонили на час проведення розслідування.

Про це пише молдовське видання Newsmaker з посиланням на повідомлення парламенту, інформує "Європейська правда".

Керівництво і секретаріат парламенту надає всю необхідну підтримку правоохоронним органам з метою об'єктивного проведення розслідування і з'ясування обставин справи, зазначили у законодавчому органі.

31 липня у парламенті Молдови відбувся обшук. Його провели співробітники Служби інформації та безпеки і Прокуратури з боротьби з оргзлочинністю.

Реклама:

Пізніше з'ясувалося, що обшук пов'язаний із розслідуванням справи про державну зраду.

За нею затримали на 72 години главу юридичного департаменту Іона Крянге і співробітника Прикордонної поліції. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

За версією слідства, вони зустрічалися зі співробітником посольства РФ і за грошову винагороду передавали йому інформацію.

1 серпня МЗС Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова – йому було заявлено, що одного зі співробітників російського посольства оголошено персоною нон-грата.