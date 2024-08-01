Подозреваемого в госизмене сотрудника парламента Молдовы отстранили

Сотрудника парламента Молдовы Иона Крянге, который фигурирует в деле о государственной измене, отстранили на время проведения расследования.

Об этом пишет молдавское издание Newsmaker со ссылкой на сообщение парламента, информирует "Европейская правда".

Руководство и секретариат парламента оказывает всю необходимую поддержку правоохранительным органам с целью объективного проведения расследования и выяснения обстоятельств дела, отметили в законодательном органе.

31 июля в парламенте Молдовы прошел обыск. Его провели сотрудники Службы информации и безопасности и Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью.

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Позже выяснилось, что обыск связан с расследованием дела о государственной измене.

По нему задержали на 72 часа главу юридического департамента Иона Крянге и сотрудника Пограничной полиции. Их подозревают в шпионаже в пользу России.

По версии следствия, они встречались с сотрудником посольства РФ и за денежное вознаграждение передавали ему информацию.

1 августа МИД Молдовы вызвал посла России Олега Васнецова – ему было заявлено, что один из сотрудников российского посольства объявлен персоной нон-грата.