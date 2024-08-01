Греція назвала кандидата у Єврокомісію

Греція висуває у єврокомісари Апостолоса Цицикостаса, який є губернатором Центральної Македонії.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вже поінформував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про цю кандидатуру.

Апостолас Цицикостас

Це означає, що нинішній грецький комісар Маргаритіс Схінас не залишиться в Брюсселі.

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Ім'я Цицикостаса вже кілька тижнів фігурувало у ролі потенційного кандидата від Греції. Він має досвід роботи в Брюсселі на посаді глави Європейського комітету регіонів.

"Вибір Цицикостаса – це вибір з політичними характеристиками, який підкреслює важливість Македонії і північної Греції для Європи як регіону зі стратегічним розташуванням, взаємозв'язком і геополітичним значенням як для Балкан і Південно-Східної Європи, так і для північно-східного краю Середземномор'я", – заявив у четвер речник уряду Павлос Маринакіс.

Раніше цього місяця Міцотакіс заявив, що його країна твердо переконана, що вона повинна отримати дуже важливу посаду в наступному складі Європейської комісії.

"Я, безумовно, хотів би мати портфоліо, яке підкреслює, з одного боку, прогрес, досягнутий Грецією в економічному плані, а з іншого – стратегічну позицію Греції на південно-східному фланзі Європи і НАТО", – сказав прем'єр-міністр.

Незважаючи на вимогу Урсули фон дер Ляєн, щоб країни висували на цю роль як чоловіка, так і жінку, Міцотакіс висунув лише одну кандидатуру.

Фон дер Ляєн прагне сформувати гендерно збалансовану комісію, яка працюватиме протягом наступних п'яти років.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон офіційно висунув кандидатуру Тьєррі Бретона на другий термін на посаду єврокомісара.

Глава угорського уряду Віктор Орбан раніше повідомив, що номінує у новий склад Єврокомісії Олівера Варгеї, який останні 5 років був єврокомісаром з питань розширення та сусідства.