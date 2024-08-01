Греция назвала кандидата в Еврокомиссию

Греция выдвигает в еврокомиссары Апостолоса Цицикостаса, который является губернатором Центральной Македонии.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен об этой кандидатуре.

Апостолас Цицикостас

Это означает, что нынешний греческий комиссар Маргаритис Схинас не останется в Брюсселе.

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Имя Цицикостаса уже несколько недель фигурировало в качестве потенциального кандидата от Греции. Он имеет опыт работы в Брюсселе на посту главы Европейского комитета регионов.

"Выбор Цицикостаса – это выбор с политическими характеристиками, который подчеркивает важность Македонии и северной Греции для Европы как региона со стратегическим расположением, взаимосвязью и геополитическим значением как для Балкан и Юго-Восточной Европы, так и для северо-восточного края Средиземноморья", – заявил в четверг представитель правительства Павлос Маринакис.

Ранее в этом месяце Мицотакис заявил, что его страна твердо убеждена, что она должна получить очень важную должность в следующем составе Европейской комиссии.

"Я, безусловно, хотел бы иметь портфолио, которое подчеркивает, с одной стороны, прогресс, достигнутый Грецией в экономическом плане, а с другой – стратегическую позицию Греции на юго-восточном фланге Европы и НАТО", – сказал премьер-министр.

Несмотря на требование Урсулы фон дер Ляйен, чтобы страны выдвигали на эту роль как мужчину, так и женщину, Мицотакис выдвинул только одну кандидатуру.

Фон дер Ляйен стремится сформировать гендерно сбалансированную комиссию, которая будет работать в течение следующих пяти лет.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон официально выдвинул кандидатуру Тьерри Бретона на второй срок на должность еврокомиссара.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан ранее сообщил, что номинирует в новый состав Еврокомиссии Оливера Варгеи, который последние 5 лет был еврокомиссаром по вопросам расширения и соседства.