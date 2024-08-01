Расследование: Из Грузии в Россию продолжают поставлять подсанкционные товары

Дроны, компьютерные процессоры, GPS-устройства, карты памяти и другие товары двойного назначения продолжают поставляться в Россию через Грузию, хотя грузинские власти утверждают, что закрыли лазейки для обхода западных санкций.

Об этом говорится в расследовании грузинского издания iFact, сообщает "Европейская правда".

Согласно расследованию, санкционированный груз из Грузии в Россию поступает двумя путями: напрямую или путем пересечения двух-трех государственных границ.

Статистика за 2023-2024 годы показывает, что из Грузии в Россию, Армению, Азербайджан и страны Центральной Азии было экспортировано товаров двойного назначения на 10,7 миллиона долларов.

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Среди прочего, с прошлого года существенно вырос экспорт из Грузии таких товаров, как радионавигационное оборудование, электронные интегральные схемы, блоки цифровой обработки данных, оборудование для приема и передачи звука и изображения, а также бытовая техника.

В Грузии с 2014 года существует перечень товаров военного и двойного назначения, экспорт и транзит которых требует разрешения Службы доходов и сборов страны. По официальным данным, с 2020 года из 649 поданных заявок на разрешение на экспорт одобрили только каждую десятую.

В ведомстве официально сказали iFact, что придерживаются всех международных норм и санкций, а также осуществляют строгий контроль на границе. Но расследование выявило новые схемы обхода санкций, в которых неоднократно обвиняли Тбилиси.

В качестве примера, журналисты iFact смогли в рамках эксперимента договориться об отправке из Тбилиси в Самару дронов через транспортную компанию Kairos Logistics. Оператор предоставил "полную гарантию" доставки, отметив, что уже имел опыт работы с "подсанкционными товарами".

Так же журналисты смогли "отправить" в Россию интегральные схемы через фирму Cargo Rapido, зарегистрированную в Грузии гражданином России, подчеркнув, что "санкции ее не беспокоят".

В Грузии отказываются вводить санкции против РФ. Как недавно заявлял спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, введение его страной санкций против РФ означало бы эскалацию вплоть до угрозы войны.

В последние месяцы Запад делает все больший упор на закрытии лазеек, которые позволяют России и дальше уклоняться от санкций.